العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

العمل تمنح 600 ألف مواطن حق استقدام العمالة إلكترونيا

0 تعليق 18 مشاهدة
العمل تمنح 600 ألف مواطن حق استقدام العمالة إلكترونيا
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ600 الف من المسجلين في برنامج “مساند” احقية اتمام عملية إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة حول العالم إلكترونيا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد ابا الخيل، لـ” قناة “الإخبارية” ان المسجلين فى البرنامج يحق لهم اتمام عملية استخراج تأشيرة الاستقدام دون الحاجة للتعامل مع المكاتب التابعة للوزارة، لجلب عمالة منزلية او سائقين من بنجلاديش والهند وباكستان والفلبين وفيتنام وسيريلانكا وكمبوديا.
واضاف ابا الخيل، ان الوزارة تعمل على إضافة دول أخرى للربط الإلكتروني الذي يتيح الاستقدام من خلال برنامج “مساند”.

الوسوم:,

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق