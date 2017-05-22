“العمل” توقف “14” مكتب استقدام مخالف نهائياً.. وتتعامل مع 174 شكوى

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أوقفت وزارة العمل 14 مكتب استقدام بشكل نهائي و 40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وكشفت الوزارة عن تعاملها مع 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف المناطق منذ شهر يناير 2017م حتى شهر أبريل الماضي، ودعت عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.

ويتاح للمتضرر من مكاتب وشركات الاستقدام أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصًا منها على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط https://www.musaned.gov.sa

وكانت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة قد نفذت نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضي، للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل على استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

يذكـر أن موقع “مساند” يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب (مكتب وشركة استقدم )، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملًا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.