العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2782 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 216

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قامت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري بتقديم الخدمات الطبية .

لعدد 2781 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في كافة التخصصات الطبية خلال الأسبوع 216 من بدء تقديم الخدمات هناك.

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 826 حالة في عيادة الأطفال.

ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 70 مراجع ، والنسائية 180 مراجع .

فيما تلقى 249 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 50 حالة.

والعظام 186 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 387 حالة قدم لها العلاج المناسب .

وبلغ مراجعي عيادة الأذن 276 حالة .

أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 117طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي “شقيقي صحتك تهمني” وأجرى قسم المختبر 106 تحليلاً مخبرياً.

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني:

إلى أن العيادات تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من الأشقاء اللاجئين السوريين بشكل منتظم.

بحيث يتم التعامل مع كل حالة مرضية من خلال العيادة المختصة لتحقيق أفضل نتائج طبية ممكنة .

مضيفاً أن العيادات توفر المعدات الطبية المتطورة التي تحقق أفضل النتائج.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان:

أن العيادات السعودية تقوم ومن خلال كوادرها الطبية بالسعي إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء.