العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 3407 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 227

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قدمت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال العيادات التخصصية التابعة لها في مخيم الزعتري الخدمات الطبية العلاجية في كافة التخصصات الطبية لعدد 3407حالة مرضية من الأشقاء السوريين خلال أسبوع العمل 227 .

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 870 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية ، كما استقبلت عيادة القلب 58 مراجع ، والنسائية 216 مراجعة ،فيما تلقى 259 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 260 حالة ، والعظام 230 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 325 حالة قدم لها العلاج المناسب.

وبلغ مراجعي عيادة الأذن 172 حالة ، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 78 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” وأجرى قسم المختبر 138 تحليلاً مخبرياً .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية تعمل على استقبال وتقديم العلاج المناسب لجميع المراجعين من اللاجئين السوريين.

بما يتوافق مع حالتهم الصحية ، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية في منطقة بلاد الشام لها دور كبير في تراجع مستويات الصحة العامة لدى اللاجئين السوريين في المخيم خاصة الأطفال منهم.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن:

أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحملة الوطنية السعودية في عملها الإنساني هي برامج الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للأشقاء اللاجئين السوريين.

من خلال البرامج الصحية المختلفة حيث تعتبر هذه البرامج الأكثر تكلفه من الناحية المادية وتتطلب دقة في الإعداد والتنفيذ.

منوها أنه وبفضل من الله تعالى عملت الحملة على تطوير هذه البرامج بما يواكب التكنولوجيا الطبية الحديثة وذلك لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين.