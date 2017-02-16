العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لعدد 102 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 214

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قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لعدد 102 طفلاً من ابناء الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 214 .

ضمن برنامجها الطبي (شقيقي صحتك تهمني).

الذي يقدم المطاعيم واللقاحات للأطفال من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين بهدف مكافحة الامراض السارية والمعدية .

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني :

ان العيادات التخصصية السعودية تقوم على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري.

ضمن مجموعة من البرامج الطبية المتكاملة التي تهدف لحماية الشقيق السوري من الامراض المعدية.

والسارية من خلال صرف الادوية والعقاقير الطبية وتقديم الارشاد الصحي الامثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

ويعد برنامج “شقيقي صحتك تهمني” احد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية .

من جانبه اوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان:

أن العمل ولله الحمد يسير بشكل جيد وبتطوير مستمر للاعمال الاغاثية التي تقدمها مملكة الانسانية.

لاشقائنا اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والداخل السوري لينعم الاشقاء السوريين بالحياة الكريمة.

في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها .

واكد السمحان ان الحملة السعودية تولي اهتماماً كبيراً للجانب الطبي من ناحية ولكافة المحاور الاغاثية المتعدده.

من ناحية أخرى وذلك إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله –.

سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي خير الجزاء .