العيادات السعودية تصرف 8972 وصفة طبية للسوريين خلال شهر أبريل

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صرفت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها خلال شهر أبريل من العام 2017م عدد 8972 وصفة طبية للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شملت معظم الادوية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من قبل العيادات في مخيم الزعتري هي واحدة من الأهداف التي تعمل الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الاشقاء السوريين حيث يعمل في العيادات السعودية 13 عيادة اختصاص بالإضافة الى الأقسام المساندة لها لتقديم افضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على كافة الادوية الطبية اللازمة للاشقاء السوريين .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة توفر الاحتياج الفعلي للأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين في أماكن تواجدهم من خلال المحاور الطبية و التعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية لضمان شمول الجوانب الحياتية لهم كافة وذلك من خلال العمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.