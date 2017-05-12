العيسى يفتتح ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير

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الرياض- البلاد

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة، التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بمشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة .

وأكد العيسى في كلمته الافتتاحية أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة، داعياً إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحد كبير أمام المشاركين في ورشة العمل .

وقال معاليه ” نسعى أن تخدم هذه المبادرة قطاع البحث العلمي في الجامعات السعودية بطريقة مختلفة عن البرامج التي نفذت بها خطط البحث العلمي في الجامعات بحيث يكون لهذه المبادرة تأثير حقيقي في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني”، مضيفا أن الجامعات لديها برامج لدعم البحث العلمي دعمت في فترات سابقة بشكل مباشر أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو ما حقق لها كثير من الإنجازات.

من جهته أكد المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم الدكتور محمد بن محسن الحارثي على أن رؤية المملكة 2030 جعلت البحوث العلمية والدراسات التطويرية في طليعة أولوياتها، ومحاورها الرئيسية، مؤكداً على أن مبادرة البحث والتطوير بالمملكة تأتي كأحد المبادرات الواعدة لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 م .