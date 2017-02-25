الغاز يصيب (طباخة السم)

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كوالالمبور – وكالات

قال قائد الشرطة في ماليزيا إن امرأة من الاثنتين اللتين يشتبه بهما في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بغاز الأعصاب السام “في.إكس” تعرضت أيضا لتأثير الغاز.

وذكر قائد الشرطة خالد أبو بكر ردا على سؤال حول ما إذا كانت المرأتان شعرتا بتأثير الغاز الذي تصنفه الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل،”كانت تتقيأ.” ورفض ذكر أي تفاصيل.

وكان كيم جونغ نام قد توفى بعد تعرضه لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير.

واعتقلت الشرطة امرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية للاشتباه بهما في رش المادة الكيماوية على وجهه.

وكشفت لقطات كاميرات المراقبة أن امرأتين اقتربتا من كيم جونغ-نام وقامت إحداهما بإمساكه من الخلف وبدت وكأنها تضع قطعة قماش على وجهه.