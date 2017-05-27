الغامدي: الجابر نجح في ظل ظروف الشباب القاسية

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الرياض- البلاد

أكَّد عمر الغامدي، مدير الكرة بالشباب، أن العمل الفني، والإداري، في النادي، خلال الموسم المنصرم كان جيدًا، قياسًا إلى الظروف الصعبة، التي مر بها الفريق. وقال الغامدي: كانت تجربة ممتازة، ومليئة بالمتاعب. واجهنا صعوبات كثيرة، وحاولنا أن نحتوي اللاعبين، كجهاز إداري بقدر الإمكان. وأضاف: أنهينا المشكلات التي قابلناها، ونشكر اللاعبين على انضباطهم، وروحهم معنا، كجهاز إداري، والتي ساعدتنا على أن نؤدي عملنا بشكل جيد. وتابع: أهنئ المدرب سامي الجابر، على عمله، في ظل الظروف التي ألمَّت بالفريق، ونجاحه في إنهاء الموسم بالمركز السادس، وكنا قريبين من المركز الخامس، رغم غياب أفضل لاعبيه، وكذلك المحترفين. وعن التجهيز للموسم المقبل، علق الغامدي، قائلًا: هناك عمل جدي منذ آخر مباراة بالموسم الماضي، من خلال الإدارة؛ استعدادًا للموسم المقبل. وتابع: لا أستطيع أن أكشف كل الأوراق، وخلال الأيام المقبلة، سيرى الجميع، الأمور بشكل واضح. واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الفريق، قائلًا: أود أن أقول للجماهير، إن هناك أشخاصًا عينهم على الفريق، ويعملون من أجل عودته، إلى منصات التتويج، مرة أخرى. يذكر أن الشباب، يمر بأزمة مالية طاحنة، تسبَّبت في عدم القدرة على قيد اللاعبين، في فترة الانتقالات الشتوية، ورحيل عدة لاعبين بارزين، أمثال وليد عبد الله، ومحمد العويس.