العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الغبار يهدد الأقمار الصناعية

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الغبار يهدد الأقمار الصناعية
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بوسطن – وكالات
قد تتعطل الأقمار الصناعية والمسابير عند اصطدامها مع ذرات صغيرة من الغبار، لأن تبخرها يتسبب في ظهور سحب صغيرة من البلازما، تتشكل في داخلها موجات كهرومغناطيسية شديدة.
وقال الباحث، أليكس فليتشر، من جامعة بوسطن الأمريكية إن طبيعة ما يزيد عن نصف الأعطال الكهربائية التي تحدث على متن الأقمار الصناعية لا تزال غامضة، لصعوبة إجراء فحوص فيها.وقد اكتشف الباحث فليتشر وزميله كلوزه من جامعة أوكسفورد الأمريكية سببا محتملا لظهور مثل هذه الأشعة، وذلك من خلال دراسة ما يحدث للأجهزة في الرحلات الفضائية.وقال فليتشر إن ذرات الغبار تشكل خطورة كبيرة على الأجهزة الفضائية. وقد يؤدي الاصطدام بتلك الذرات الطائرة بسرعة هائلة إلى ظهور ثقوب في غطاء المسابير والأقمار الصناعية وتعطيل عمل أجهزتها. وكان مهندسو “ناسا” قلقون من اصطدام مسبار New Horizons بمثل هذه الذرات عند اقترابه من بلوتو.

التصنيف: الأخيرة

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