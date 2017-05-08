“الغذاء والدواء” تضبط 30 طن من الأغذية المخالفة خلال شهر رجب

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ضبطت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال حملتها التفتيشية لشهر رجب أكثر من 30 طناً من الأغذية المخالفة وشملت 594 مستودعاً ومصنعاً ومركز توزيع أغذية في مناطق المملكة خلال شهر رجب الماضي، وضبطت خلالها أكثر من 30 طناً من الأغذية المخالفة

وداهمت فرق التفتيش 250 مصنع أغذية داخل المدن الصناعية وخارجها، شملت مصانع اللحوم والدواجن والمخبوزات والعصائر والتمور وغيرها من المنتجات الغذائية، ونتج عنها ضبط عدد من المخالفات الفنية والصحية، وضبط وحجز 12541 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، تنوعت بين الأجبان والحلويات واللحوم والدواجن والحبوب والبقوليات والسكر ومنتفخات الذرة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة ملفات المنشآت المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأخضعت فرق التفتيش 344 مستودع تخزين أغذية مستوردة شملت عدداً من مستودعات تخزين اللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت والبقوليات والأغذية الجافة المعلبة، وكذلك مراكز توزيع أغذية مصنعة محلياً مثل مراكز توزيع الألبان والعصائر والمياه في مختلف مناطق المملكة

وضبطت أعمال التفتيش 17896 كجم من الأغذية المخالفة لانتهاء فترة صلاحيتها أو لسوء التخزين، تنوعت بين اللحوم، والدواجن، والفواكه المجمدة، والزيوت، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري على هذه المخالفات.