“الغذاء والدواء” تنبه إلى خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين

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نبّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين ، إلى وجود خلل في برمجة أجهزة ضخ أنسولين من طراز ميني ميد 640 جي (Mini-med 640G)، تصنعها شركة ميدترونيك العربية السعودية.

وأوضحت أن الخلل في نظام تشغيل تلك الأجهزة، قد يمنع شحن البطارية الداخلية، مشيرة إلى أنه في حال حدوث هذه المشكلة، وظهور رسالة “خطأ الشحن رقم: 25″، سيعمل المنبه الصوتي، وستظهر للمريض رسالة الخطأ على شاشة المضخة.

وأوصت الهيئة في بيان لها، بالتواصل مع خدمة العملاء لشركة ميدترونيك (Medtronic Saudi Arabia Co.) بالمملكة على هاتف رقم: 966114048884، أو البريد الالكتروني [email protected] عند رؤية رسالة “خطأ الشحن رقم: 25″، لتقديم المساعدة، بما في ذلك استبدال الجهاز مجاناً.

ودعت للإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية، عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية: http://ncmdr.sfda.gov.sa.