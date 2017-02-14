العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الغفيص يبحث مع وزيرة التضامن بالمغرب تطوير برامج التنمية

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الغفيص يبحث مع وزيرة التضامن بالمغرب تطوير برامج التنمية
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الرياض – البلاد

بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مع معالي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة بالمملكة المغربية بسيمة الحقاوي، سبل تعزيز وتطوير برامج التنمية بما يخدم البلدين.

واستعرض اللقاء الذي عقد مؤخراً بجدة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات المتعلقة بالعمل التنموي .

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان.

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التصنيف: محليات

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