الفارس عبدالرحمن الراجحي يتأهل لكأس العالم لقفز الحواجز

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الرياض-البلاد

تاهل الفارس عبدالرحمن الراجحي للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز، التي ستقام في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 27 من مارس المقبل، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وجاء تأهل الراجحي عقب تحقيقه المركز الثاني في الترتيب العام للدوري العربي المؤهل لكأس العالم الذي اختتمت جولاته أمس في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدره الشيخ علي بن خالد آل ثاني.

وعبر الفارس عبدالرحمن الراجحي عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن، ثم له كفارس يتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في المحافل الدولية، وقال: الحمدالله على هذا التأهل الذي جاء بفضل الله، ثم بفضل دعم والدي بدر الراجحي، وحرصه على تحقيق هذا الإنجاز، وحضوره جميع المنافسات والعمل على تذليل كافه الصعوبات، كذلك لا أنسى وقوف رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، ومتابعته الدائمة لنا.