العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الفالح : أرامكو تملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

0 تعليق 227 مشاهدة
الفالح : أرامكو تملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي
شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

قال وزير الطاقة خالد الفالح إن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام القادم.

ولفت الفالح إلى أن “الدستور ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات.”
وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل.
وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات التي أصدرتها الشركة.
وطلبت أرامكو من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطاتها.

الوسوم:

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق