الفالح: المملكة متحمسة للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق

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بكين- واس

شاركت المملكة في منتدى “القمة للتعاون الدولي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير”، الذي تجري فعالياته في العاصمة الصينية؛ بكين، يومي 18 و19 شعبان 1438هـ، (14 و15 مايو 2017م)، برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعضوية معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وألقى معالي المهندس الفالح بكلمة في الجلسة التي حملت عنوان “الترابط بين التجهيزات الأساس”، المنعقدة ضمن برنامج المنتدى، مستهلاً حديثه بقوله: إنه لشرف عظيم لي أن أمثل بلادي؛ المملكة العربية السعودية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وأوضح معالي الوزير الفالح أن المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتطوير السكك الحديدية والمطارات والموانئ، والربط الكهربائي، تُمثّل نماذج لالتزامٍ رفيع المستوى تجاه الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لتكاملٍ أوسع نطاقاً للمملكة العربية السعودية مع اقتصادات إقليمية وعالمية. وأضاف: “نحن، في المملكة العربية السعودية، ننظر إلى الجهود الحثيثة والمتميزة، التي يبذلها فخامة الرئيس شي جِن بِنغ، لتحقيق كل ما تنطوي عليه مبادرة الحزام والطريق من آفاق وآمال، على أنها تتلاقى وتتكاملُ مع النظرة النيّرة المقرونة بالعزيمة والإصرار، لخادم الحرمين الشريفين، التي تمضي بالمملكة قُدمًا نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تتلاقى، هي أيضاً، مع مبادرة الحزام والطريق في نقاط جوهريةٍ عديدة.” وتابع معاليه قائلاً: “لأن الإمكانات التي تُتيحها مبادرة “حزامٌ واحد، طريقٌ واحد” هائلة وواعدة، فإن المملكة متحمّسةٌ للمشاركة في هذه المبادرة التاريخية”.