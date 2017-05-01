الفالح: توافق في آسيا حول مستويات إنتاج النفط

شارك عبر واتساب

جدة ــ رويترز

اعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، التوصل إلى نظرة مشتركة بين دول اسيا حول أسواق النفط ومستويات الإنتاج فيها، مشددا على ضرورة الالتزام بتخفيض الإنتاج.

وقال الفالح، في ختام جولته إلى دول اسيا الوسطى ان هناك مجالات مشتركة يمكن ان تتحالف فيها الجهود السعودية الكازاخستانية اقتصاديا، سيما في صناعات البتروكيماويات والمعادن والطاقة المتجددة.

وكان الفالح توقع ان يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول، قائلا في حديث له في أستانة: “نحن على ثقة من ان الطلب على النفط في النصف الثاني سيكون اعلى من النصف الأول. وان التزام اعضاء اوبك بالاتفاق 100% والتزام غير الأعضاء 85%”.

وأضاف “إن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في إبريل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول تعهدت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.