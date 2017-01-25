الفتح يستأنف تدريباته لمواجهة الفيصلي

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الدمام- حمود الزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة، التي يستضيف فيها فريق الفيصلي يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب النادي الرئيسي بقيادة المدير الفني السيد فتحي الجبال، الذي قسم الحصة التدريبية إلى جزءين؛ الأول اشتمل على تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز والأقماع ،

أما الجزء الآخر من التدريبات، فقسم فيه الجبال اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلال ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب عمدت على اللعب السريع للكرة، وتناقلها في المساحات الضيقة من لمسة أو لمستين، لتختتم بعدها ذلك التدريبات بتمارين الإطالة .

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عضو شرف النادي وأحد كبار الداعمين المهندس منصور العفالق، وتواجد عضو مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل، ومدير الاحتراف خالد السعود .

وعلى صعيد متصل كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب محمد الفهيد بتعرضه لتمدد بسيط في الرباط الصليبي للركبة بعد الإصابة، التي تعرض لها في مواجهة الفريق الماضية ضد فريق الوطني في كأس خادم الحرمين الشريفين .