الفتح يلاقي ناساف الأوزبكي في تمهيدي أبطال آسيا

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وكالات – البلاد

خسر فريق الحد البحريني من مضيفه ناساف قرشي الأوزباكستاني بأربعة أهداف دون رد أمس، ضمن الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وبذلك تأهل ناساف قرشي إلى الدور التمهيدي الثالث والحاسم؛ حيث سيلاقي مضيفه الفتح السعودي في 7 فبراير المقبل .

في المقابل سينتقل الحد إلى المنافسة في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا، التي تضم القوة الجوية العراقي والصفاء اللبناني والوحدة السوري.