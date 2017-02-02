العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفتح يلاقي ناساف الأوزبكي في تمهيدي أبطال آسيا

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الفتح يلاقي ناساف الأوزبكي في تمهيدي أبطال آسيا
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وكالات – البلاد

خسر فريق الحد البحريني من مضيفه ناساف قرشي الأوزباكستاني بأربعة أهداف دون رد أمس، ضمن الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وبذلك تأهل ناساف قرشي إلى الدور التمهيدي الثالث والحاسم؛ حيث سيلاقي مضيفه الفتح السعودي في 7 فبراير المقبل .
في المقابل سينتقل الحد إلى المنافسة في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا، التي تضم القوة الجوية العراقي والصفاء اللبناني والوحدة السوري.

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التصنيف: الرياضة

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