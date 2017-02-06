العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفتح يواصل استعداده لناساف الأوزبكي

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الفتح يواصل استعداده لناساف الأوزبكي
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الأحساء- البلاد

واصل لاعبو فريق الفتح تدريباتهم، في إطار التحضير للقاء ناساف الأوزبكي الثلاثاء المقبل في ملحق دوري الأبطال الآسيوي، بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. واشتمل المران على مجموعة من التدريبات اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب، شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية.

وحضر المران أعضاء شرف النادي عبدالعزيز العفالق، ومنصور العفالق، وأمين عام النادي أحمد العيسى. وفي الإطار نفسه واصل محمد الفهيد لاعب الفتح برنامجه التأهيلي؛ إثر تعرضه للإصابة في لقاء الوطني بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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التصنيف: الرياضة

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