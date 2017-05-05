الفريدي يواصل غيابه عن النصر

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الرياض- البلاد

باتت مقاطعة لاعب وسط النصر أحمد الفريدي لتدريبات الفريق بشكل دوري، أمرًا اعتياديا خلال هذا الموسم، وحير هذا الأمر عشاق ومحبي نادي النصر؛ بسبب رضوخ الإدارة النصراوية لتمرد اللاعب المستمر طوال هذا الموسم، بلا مبالاة، أو مسؤولية،

وواصل الفريدي، غيابه عن تمارين فريقه لليوم الثامن على التوالي، وسط تعجب، وحيرة بين الجماهير الصفراء، عن الأسباب التي دعت اللاعب لهذا الغياب الطويل. ورافقه في الغياب 6 لاعبين، المهاجم نايف هزازي، والمهاجم محمد السهلاوي، وقائد الفريق حسين عبدالغني، وعبدالله العنزي، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالله الشمري.