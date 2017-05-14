الفضلي يثمن إنجازات (التحلية) لرفاهية المواطن

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الشعيبة- واس

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة 16 بعد المائة والذي عقد بمحطات الشعيبة.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي وأعضاء مجلس الادارة .

واطلع المجلس على جميع الأعمال المدرجة على جدول الإعمال والمشاريع التي قامت بتنفيذها المؤسسة العامة خلال الربع الاول من عام 2017م ، كما استعرض المجلس برنامج إعادة تأهيل الاعمال المدنية للمحطات واعادة تأهيل خطوط النقل.

وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس الحساب الختامي (الحكومي) للعام المالي 1437/1438 ومصادقته عليه.

وثمن معالي المهندس الفضلي من جانبه الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تستهدف رفاهية المواطن السعودي من خلال زيادة الانتاج في المياه المحلاة. وأكد معاليه أن العنصر البشري هو استثمار وليس تكاليف ، والعمل يجري على زيادة الفرص الوظيفية لشباب الوطن ، مشدداً في ذات الوقت على أهمية مضاعفة الجهود بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس على بن عبدالرحمن الحازمي من جهته أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات والأعمال ، مبينًا أن المؤسسة العامة قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج التخصيص ، وذلك بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية لطرح محطة رأس الخير لمشاركة القطاع الخاص ، إلى جانب تحديث استراتيجية تخصيص المؤسسة على أن يكون هناك موعد اجتماع مع المركز الوطني للتخصيص.

وأضاف المهندس الحازمي أن المؤسسة عملت على زيادة كمية الانتاج الربع الاول من عام 2017 والتي بلغت 4.4 مليون متر مكعب يوميًا وذلك بمعدل زيادة 22% عن الربع الاول عن العام الماضي ، وذلك نتيجة لبعض التحسينات الفنية التي قامت بها المؤسسة على المحطات الحالية التي تعمل بشكل اقل تكلفة واعلى كفاءة.

وبين معاليه أن المؤسسة قامت بعدة مشاريع خلال الفترة الماضية ضمن مسار تخصيص المشاريع المستقبلية وذلك بترسية مشروع تنفيذ التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة المرحلة الثالثة ، وطرح مشروع محطة رابغ 3 ، ومشروع محطة الجبيل 3 الذي يجري العمل حاليًا على إصدار التقرير المبدئي للمشروعين، إلى جانب الانتهاء من الأعمال التحضيرية لطرح مشروع محطة الشقيق 3 ومشروع محطة ينبع المرحلة الرابعة وذلك في إطار تحقيق المؤسسة العامة لأهدافها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.

ولفت النظر إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عملت خلال الفترة الوجيزة الماضية على تقليل التكاليف بمعدل بما مقداره 27% ، مبينًا أن ذلك يصب في مسار خصخصة المؤسسة وكل الجهود التي سبق ذكرها والانجازات المحققة تصب في تحقيق رؤية قطاع المياه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.