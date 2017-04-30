الفنـــــــون الشعبــــية تزين مهرجان المـــــانجو

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جيزان- البلاد

حازت عروض فرق الفنون الشعبية بمنطقة جازان المشاركة في فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثاني عشر, الليلة الماضية على إعجاب الزوار من خلال تقديم العديد من الفقرات ونماذج الألوان التراثية والشعبية, وذلك بمقر المهرجان والمقام بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وتأتي مشاركة فرقة الفنون الشعبية في المهرجان لأهمية التراث في السياحة كونه يجسد الحضارة الإنسانية التي تتمثل في حياة الآباء والأجداد بمختلف المناطق, ولكونها تعد أحد أدوات إحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة بما تزخر به المحافظة والمنطقة بوجه عام من ارث ثقافي وحضاري عرفت به منذ مئات السنين.

ويقدم المهرجان الذي يستمر لمدة عشرة أيام, العديد من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية والتراثية التي تجسد حياة الآباء والأجداد بالمنطقة ومنها فنون ” رقصة السيف والعرضة , و ” العزاوي ” وغيرها من الفنون والألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.