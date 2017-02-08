العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفيصلي يبدأ تحضيره للهلال

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الفيصلي يبدأ تحضيره للهلال
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حرمة- البلاد

عاود فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تدريباته أمس على ملعب النادي بمدينة حرمة، وذلك عقب الراحة التي تمتع بها اللاعبون مساء أمس الأول.واقتصر مران المشاركين في لقاء الوحدة بصفة أساسية على الجانب الاسترجاعي داخل صالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، للإعداد البدني، فيما اشتمل مران البقية على الكفتين اللياقية والفنية، طبق من خلالها مدير الجهاز الفني الكرواتي” تومسيلاف ايكوفيتش ” مناورة على مساحة صغيرة من الملعب.يذكر أن التمرين شهد متابعة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومحبي النادي . يذكر أن الفيصلي سيلتقي الهلال في الجولة القادمة.

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التصنيف: الرياضة

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