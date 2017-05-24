الفيصل : المملكة جندت مؤسساتها الحكومية والأهلية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أنهت الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية, خططها وبرامجها الخاصة بتوفير أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه مكة المكرمة كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد سمو الأمير خالد الفيصل، أن المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية تجند إمكاناتها وطاقاتها كافة لخدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تؤكد على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من الزوار و المعتمرين والمقيمين والمواطنين.

وأعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، البدء في تنفيذ خطة الرئاسة لخدمة المعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل، بالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة.

وأوضح معاليه أنّ خطة الرئاسة خلال موسم شهر رمضان لهذا العام تعمل على تحقيق عدد من الأهداف, تشمل مساعدة المعتمرين والزوار على تأدية مناسكهم بكل سكينة وهدوء, مع الحرص على تنفيذها دون عوائق تُذكر, وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة, فإنّ العمل بها يتطلب أن يكون بصفة مستمرة ودائمة على مدار الساعة, وأن تكون إمكاناتها متاحةً لجميع قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والعمار والمصلين مع الحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة, وتهيئة جميع المرافق والإمكانات, والتأكد من جاهزيتها على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر ـ حفظهـم الله ـ .

وأفاد الشيخ السديس أنَّ الإدارات المختصة تقوم بتوفير الخدمات؛ كماء زمزم, وعربات لذوي الاحتياجات الخاصة, وتهيئة مداخل مخصصة لتلك العربات, كما تقوم أيضاً بترجمة الخطب إلى لغة الإشارة للإخوة الصُّم, وتهيئة الفرش وعربات القولف الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار, وتنظيم دخول وخروج المصلين, والقضاء على المخالفات, وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها, وكل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفيما يتعلق بمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف, أوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, أنَّه بلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم 107 آلاف طائف في الساعة, مشيرا إلى أنه سيكون الدخول لصحن المطاف من باب الملك عبدالعزيز خلال شهر رمضان المبارك، ومن الجهة الغربية للمسجد الحرام من الدور الأرضي لتوسعة الملك فهد ‒ رحمه الله ‒, ومن الجهة الشرقية من خلال باب السلام بقبو المسعى وأبواب المسعى الأرضي وذلك تيسيراً لدخول وخروج قاصدي الحرم المكي الشريف.

* الخدمات البلدية

من جانبها هيأت أمانة العاصمة المقدسة طاقاتها وإمكانياتها لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان 1438هـ والمتمثلة بتوفير أفضل الخدمات البلديـة للأهالي والمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة أثناء الموسم ، حيث تشمل أعمال الأمانة الخدمات البلدية كافة، مثل النظافة العامـة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات ، ومتابعـة المحلات التجارية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والكشـف على المواد الغذائيـة المعروضة للبيع للتأكـد من صلاحيـتـها للاستخـدام الآدمي، ومتابعة أعمال المسالخ العامة والأهلية، وتشغيل وصيانة ونظـافة المرافق البلدية مثل الطرق والأنفاق وشبكات الإنارة ومواقف السيارات ودورات المياه العامة والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمـال المتعلقة بالخدمات والمرافـق البلدية .

أما في مجال النظافة فقد زادت الأمانة عدد عمال النظافة ليصبح إجمالي العدد 11825 عاملاً مجهزين بعدد من الأجهزة والمعدات المختلفة التي يبلغ عددها أكثر من 850 معدة، كما هيأت الأمانة عدد من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، حيث بلغ عدد القوى العاملة لمشروعات مكافحة الحشرات أكثر من 800 فني ومتخصص مع تخصيص أكثر من 840 جهازاً من أجهزة الرش والمكافحة والسيارات وغيرها وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية

كما شكلت الأمانة عددا من المجموعات المساندة لدعم أعمال مكافحة الحشرات ولمساندة أعمال وزارة الصحة ووزارة الزراعة وغيرها وتم تزويد كل مجموعة بعدد من الفنيين والمشرفين والمعدات والأجهزة اللازمة . وفي مجال المسالخ فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها أثناء رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على المذبوحات

وبالنسبة للبلديات الفرعية فسيكون العمل على مدار الـ 24 ساعة في بلديات المنطقة المركزية بلديتي أجياد والغزة الفرعيتين من خلال توزيع العمل على أربع ورديات لأقسام (مراقبة الأسواق التجارية والباعة الجائلين مراقبة المواد الغذائية ،الإصحاح البيئي ، مراقبة البناء ) مع المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية (الباعة الجائلين ،المفترشين ،المتسولين )، وتم دعم البلديتين بعدد 400 مراقب مؤقت للعمل خلال الموسم, أما في البلديات الأخرى الواقعة خارج المنطقة المركزية

(المسفلة،العتيبية،المعابدة ، العزيزية ، الشوقية ،العمرة ، الشرائع بحرة، المشاعر المقدسة ) فيتم العمل بواقع فترتين صباحية ومسائية، والفترة المسائية فقط للأقسام التي يتطلب عملها للمتابعة الميدانية ( قسم الأسواق التجارية ،مراقبة الباعة الجائلين ،قسم مراقبة المواد الغذائية ، قسم الإصحاح البيئي ، قسم مراقبة البناء ).

أما فيما يتعلق بتشغيل وصيانة المرافق البلدية، فقد وضعت الأمانة خطة للإشراف على المرافق كافة مثل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والقرى التابعة لها ومتابعة مقاولي صيانتها وتوفير فرق الطوارئ اللازمة لها، وصيانة شبكات الطرق والأنفاق والجسور والأرصفة وشبكة أبراج وأعمدة الإنارة والمحافظة عليها في حالة سليمة ، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للطرق وصيانة الحفر والتشققات والقطوعات للمحافظة على سلامة الطريق بشكل يومي، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية والميكانيكية للأنفاق البالغ 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

* المواقف والطوارئ

كما انتهت الأمانة من تهيئة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام وتهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وفي منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية والمواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى والمشاركة خلال الموسم في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة .

ولمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث خلال الموسم فقد جهزت الأمانة الإدارة العامة للكوارث بكل ما تحتاجه من إمكانيات لمواجهة الحالات الطارئة كالأمطار أو الانهيارات أو الحرائق لا قدر الله التي قد تحدث بشكل مفاجئ، مع إعداد الخطط اللازمة للطوارئ.

وأفاد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار, أن الأمانة تقوم بالاستعداد المبكر للموسم بتوفير كافة الطاقات والإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وفق خطة عمل متكاملة تحدد فيها مسئوليات ومهام الإدارات المختصة خلال الموسم، بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار أم القرى وتهيئة كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم وتمكينهم من قضاء أجواء روحانية في رحاب بيت الله الحرام .

وأعدت إدارة الدفاع المدني خطة لتنفيذها في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة طوال شهر رمضان المبارك لتوفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة، البالغ عددها 20 وزارة وهيئة وجهة حكومية، للاستفادة من إمكانات جميع الجهات المشاركة في حالات الطوارئ في تنفيذ أعمال الإخلاء والإنقاذ والإيواء وخدمات الإسعاف وفق خطط تفصيلية للتعامل مع كل نوع من المخاطر الافتراضية المحتملة، وتحديد دقيق لمهام الجهات المشاركة، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها في حالات الطوارئ.

* الدفاع المدني

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, أن الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة هذا العام تضمنت استعدادات كاملة للتعامل مع عدد من المخاطر الافتراضية المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين خلال الشهر الكريم الذي يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولاسيما خلال ساعات النهار وأوقات الذروة وذلك على ضوء رصد دقيق وتحليل مستمر لكافة المخاطر المحتملة والمستجدات التي قد تحدث طوال شهر رمضان المبارك. وأكد الفريق العمرو, جاهزية جميع وحدات ومراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

وكذلك فرق الدعم والإسناد لمواجهة أي طارئ ( لا قدر الله ) من خلال توفير كل الطاقات والإمكانات والمتطلبات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منها والحد من الأضرار الناجمة عنها حال حدوثها -لا قدر الله-.

* المياه

كما قدّمت شركة المياه الوطنية, خطتها المتضمنة التركيز على التشغيل للمنطقة المركزية بصفة مستمرة لتخفيف دخول ناقلات المياه إليها والضخ إلى دورات مياه الحرم المكي على مدار الساعة, من وادي ملكان و التحلية إلى جانب تنظيم الفرق العاملة في التشغيل والصيانة على مدار الساعة لمتابعة البلاغات وإنهائها، وتشغيل الأشياب المركزية بصفة مستمرة, كما اشتملت الخطة على تشغيل غرفة التحكم والمراقبة الرئيسية لشبكات مكة المكرمة وتزويد الحرمين الشريفين بمياه زمزم وتوفير عبوات زمزم عبوة 10 لترات في موقع التوزيع بمقر المشروع بكدي للزوار والمعتمرين.

* مكافحة التسول

وأكمل مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة استعداداته لشهر رمضان المبارك, وذلك ضمن استعدادات الإدارات الحكومية المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من المراقبين الاجتماعيين وبعدد من السيارات والسائقين لمساعدة اللجنة على أداء دورها على الوجه المطلوب .

* الخطة الأمنية والمرورية

وأكملت شرطة العاصمة المقدسة, استعداداتها وجاهزيتها منذ وقت مبكر لاستقبال قاصدي المسجد الحرام وذلك لتقديم أرقى الخدمات الأمنية والإنسانية لهم وتذليل أي صعوبات أو عقبات قد تعترضهم وتمكينهم بحول الله من أداء شعائرهم في جو من الطمأنينة والهدوء وبكل يسر وسهولة.

وأعدت شرطة العاصمة المقدسة خطتها الرئيسية الأمنية والمرورية التي اعتمدها مدير شرطة العاصمة المقدسة التي ارتكزت على محاور رئيسة هي : حفظ الأمن والنظام والحركة المرورية والحشود البشرية ومكافحة الظواهر السلبية وينبثق عنها خطط فرعية شاملة ومتكاملة يشارك في تنفيذها جميع منسوبي شرطة العاصمة المقدسة ضباطًا وأفرادًا وموظفين إضافة للدعم الذي تتلقاه الشرطة من الأمن العام بالقوى البشرية والآلية, وتم توزيع المهام بحسب الاختصاص.

كما أعدت إدارة مرور العاصمة المقدسة خطة مرورية لتنظيم وتيسير الحركة خلال شهر رمضان المبارك القادم، الذي يشهد كثافة كبيرة من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها .

وأوضح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم بن أمين محمد البدري، أنه تم تخصيص تسعة مواقع لتوقف المركبات وربطها بحركة ترددية عبر حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها، داعيا المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والعمار, إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بتعليمات الخطة وإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لها.