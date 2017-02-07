الفيصل يتسلم تقرير الشرطة..ويرعى حفل التخرج بجامعة المؤسس .. انخفاض الحوادث الجنائية 7% ومعالجة 134822 حادثا مروريا

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة- أحمد الاحمدي

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس الاثنين التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه لمدير شرطة المنطقة اللواء سعيّد القرني وعدد من القيادات الامنية بشرطة المنطقة ، أن أفضل تقرير يقدمه رجال الامن في كل عام ويشاهده الجميع هو عملهم الميداني الرائع ، والنتائج التي تتحقق عنه ،

مقدما الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولرجال الأمن نظير الاهتمام بتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم ، مضيفا ” نتمنى أن نكون جميعاً عند حسن ظن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وأن نحقق ما يصبوا إليه من تطلعات وآمال “.

وأبان التقرير أن نسبة الحوادث الجنائية انخفضت بنسبة 7% عن العام 1436هــ فيما بلغ عدد الحوادث المرورية التي تمت معالجتها 134822 حادثا ، وبلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل 407396 مخالفا .

وكشف التقرير عن عدد الحملات المشتركة التي تم تنفيذها بالتنسيق بين شرطة المنطقة ومكتب العمل والتي بلغت 1464 حملة ، فيما تم القبض على 22366 من مرتكبي الظواهر السلبية،

و باشرت دوريات الأمن 101138 كما تم تنفيذ 27507 حكما حقوقيا وعاماً ، وبلغ عدد الحوادث التي باشرها أمن الطرق 9053 حادثاً وأخيرا باشرت شرط المحافظات 43153 حالة وحادثاً.

من جهة أخرى يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, حفل تخرج الدفعة الـ 46 لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1437/1436 هـ، التي يبلغ عددها 16 ألف طالب من مختلف الكليات والبرامج الدراسية،

وسيقام حفل التخرج بالأستاد الرياضي بالجامعة الأربعاء 25 جمادى الأولى لعام 1438هـ. وعبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على هذه الرعاية الكريمة للحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين الفرحة في هذه المناسبة ، لتحفيزهم على مزيد من العطاء خدمة لوطننا الغالي، كما تأتي رعاية سموه امتداداً لاهتمامه بالتعليم ومؤسساته بمنطقة مكة المكرمة التي تشهد طفرة تنموية وتطويرية غير مسبوقة.