الفيصل يتسلم دراسة عن حجم الطلب على الحج والعمرة والزيارة

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مكة المكرمة- البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، من معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس، ” دراسة علمية لتقدير حجم الطلب على الحج والعمرة والزيارة حتى عام 1455هـ”، التي خرجت عن اللجنة الفنية لمشروعات المسجد الحرام بالتعاون مع عدد من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالجامعة والأمانة العامة للجنة الحج العليا، بحضور رئيس اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور فيصل وفا، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي برهمين، وأعضاء اللجنة ، وذلك بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وثمن معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس، الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

ونوه بالرعاية الدائمة لأنشطة جامعة أم القرى من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن الدراسة العلمية تنبأت للمتغيرات كافة التي يحتاجها الحاج والمعتمر حتى عام 1455هـ.

بدوره قال رئيس اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور فيصل وفا : إن الدراسة شملت تقديراً لحجم الطلب على العمرة والحج من الخارج والداخل، بالإضافة إلى أبرز خصائص معتمري وحجاج الخارج.