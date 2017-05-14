الفيصل يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة

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جدة – عبد الهادي المالكي

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , بفندق الانتركونتننتال اليوم , فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي , الذي يشهد على فترتين صباحية ومسائية لثلاثة أيام , ندوات ومعارض للجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والخاصة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ ” إضافة إلى معرض تشكيلي.

ويستهل الأسبوع الثقافي فعالياته بندوة عن “أسئلة القدوة” يشارك فيها كل من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , و معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج , ويديرها معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي , في حين تعقد مساءً ثلاث ندوات حول بناء نماذج القدوة في الرياضة، وفي ريادة الأعمال، وكذلك في بناء نموذج القدوة في الإعلام.

ويشهد صباح الاثنين عقد ندوة بعنوان “الثقافة وصناعة القدوات”, ومساءً ندوة بعنوان “طريقنا للقدوة” .

وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي مساء يوم الثلاثاء بندوة لإمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي , تحت عنوان “كيف نكون قدوة ؟” وذلك في قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز , يديرها مدير عام الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي .