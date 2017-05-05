الفيصل يرأس اجتماع مجلس إدارة مراكز الأحياء

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جدة – البلاد

جدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة ، التأكيد على دور الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز- رحمه الله- ، في تبني فكرة إنشاء مراكز الأحياء بالمنطقة .

وقال الأمير خالد الفيصل ، لدى ترؤسه بمقر الإمارة في جدة مؤخراً، اجتماع مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة ، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء ، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وأعضاء مجلس الإدارة ” لابد أن نستذكر الدور الريادي للأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – رحمه الله – الرجل الذي كان قدوة في أعماله ، ولعل من بين تلك الأعمال الرائدة ، تبنيه فكرة إنشاء مراكز الأحياء في المدينة المنورة حين كان أميراً لها ، ونقله التجربة إلى منطقة مكة المكرمة ” .

وشدد سموه على ضرورة العمل المتقن والمخطط له بشكل سليم لتحقق مراكز الأحياء الأهداف التي أُنشئت من أجلها ، وأن تصل بأعمالها إلى المستوى الذي يتمناه الجميع ، ويحوز على رضا ساكني المنطقة ، مقدماً سموه الشكر للأمير مشعل بن ماجد ، نظير إدارته واهتمامه بإنجاح برامج وأنشطة تلك المراكز .

وأقرّ مجلس إدارة مراكز الأحياء ، تشيكل لجنة الفعاليات الرئيسية برئاسة الأمير مشعل بن ماجد ، كما وافق المجلس أيضا على إقامة فعاليات المراكز الخاصة بعيد الفطر المبارك ، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع ، والموافقة على برامج المراكز في العاصمة المقدسة ، وجدة ، والطائف .

عقب ذلك استعرض المجلس أنشطة مراكز الأحياء في العاصمة المقدسة التي ركزّت على عدّة محاور شملت غرس وتعزيز قيم المجتمع ، والشعور بالمسؤولية ، وتنمية مهارات الإنسان للوصول لمواصفات القوي الأمين ، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في المجالات الاجتماعية والبيئية والصحية.

يُشار إلى أن أكثر من 80 مركز حي في مكة ، وجدة ، والطائف تُقدم 8700 نشاطاً تهدف لتحقيق التواصل الاجتماعي ، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي الواحد ، وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع وتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه ، إلى جانب تشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها ، والمحافظة على مكتسباتها على إنشاء مقار متكاملة داخل الأحياء ، تكون بمثابة مراكز اجتماعية ، ورياضية ، وثقافية عالية المستوى ، تعتمد مبدأ المشاركة الفعّالة لسكان الحي بغية تحفيز روح المواطنة بين شرائح المجتمع .