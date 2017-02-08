الفيصل يرعى حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد

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الرياض – البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في 12 جمادى الآخرة 1438 هـ ،الحفل الختامي لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في نسختها الثانية،وذلك بفندق هيلتون جدة .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجائزة رعاية سمو الأمير خالد الفيصل للحفل الختامي للجائزة، منوهاً باهتمام سموه بتأصيل وتعزيز الثقافة العربية والإسلامية في مختلف أنشطة وبرامج المجتمع إضافة إلى دعمه للتراث العمراني ومن ضمنها عمارة المساجد.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي الإعلان عن ثلاثة مساجد فائزة تم اختيارها من بين 13 مسجداً، وصلت إلى التصفيات النهائية بعد منافسات شارك فيها 122 مسجداً على مستوى دول الخليج العربي. وسوف تتقاسم المساجد الفائزة جوائز تبلغ قيمتها مليوني ريا. ويشارك في حضور الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والضيوف من داخل المملكة وخارجها.

وتسعى جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، للارتقاء بعمارة المساجد، وتحفيز المهندسين والمصممين المعماريين العالميين على الإبداع في تصميم بيوت الله، إلى جانب تطوير وتعزيز الوعي بالدور المعماري لبيوت الله، في إطار عملي يتفاعل مع البيئة المحيطة، ويحقق التوازن التكاملي بين جمالية وروحانية المسجد وعوامل البيئة المحيطة به.

وركزت الدورة الثانية من المسابقة على المساجد في دول مجلس التعاون الخليجي فيما ركزت النسخة الأولى على المساجد في المملكة .