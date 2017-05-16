الفيصل يرعى فعاليات ملتقى (سفراء نبراس) الأول

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مكة المكرمة- البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس حفل انطلاق فعاليات ملتقى (سفراء نبراس) الأول الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بعنوان “الأدوار وحدود المسؤولية” بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة الملك عبد العزيز ووزارات الصحة، الثقافة والإعلام الحج والعمرة والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة مكة المكرمة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك), لتسليط الضوء على الدور الشرعي والأمني والطبي والإعلامي والرياضي في الوقاية من المخدرات وذلك استمراراً لتفعيل البرامج المعتمدة من المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) الذي يحظى باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبمبادرة سخية من شركة سابك. وفور وصول سموه, اطلع على المعرض المصاحب للملتقى . وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ,وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات بعنوان “الدائرة المغلقة”, وآخر عن إنجازات (نبراس). إثر ذلك ألقى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف, كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لهذا الملتقى الأول لسفراء المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس), الذي يضم نخبةً من السفراء الوطنيين من المختصين في مختلف المجالات الشرعية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والرياضية ليشاركوا في حماية المجتمع والشباب والأجيال القادمة ووقايتهم من آفة المخدرات، والوصول إلى أفضل الطرق لنقل الرسالة ومضمون الأمانة التوعوية والتثقيفية للمجتمع ضد هذه الآفةِ. ونوه بما يقدِّمه هذا الوطنُ المعطاءُ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله -, من أجل راحة ورفاهية أبنائه وحمايتهم ويتجسد ذلك في حرصهم على حماية شباب ومجتمع هذا الكيان من الانحرافات وويلات المخدرات، لينعموا بالأمن ورغد العيش. وأكد أنه أنه رغم الجهود الأمنية والجمركية فقد جاء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مشيراً إلى أنه انبثق من هذه اللجنة, المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” حيث تم بفضلٍ من الله، إطلاق هذا المشروع من قبل سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ في عام 1436 هـ.

بعد ذلك تم عرض فيلم عن تهريب المخدرات, ثم شاهد الجميع فيلما علميا عن أضرار الزناكس والترامادول. بعدها ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني, كلمة نوه فيها بما تلقاه الأجهزة الأمنية من إشادة كريمة من مجلس الوزراء على جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات وتحقيق العديد من الضربات الاستباقية ضد عصابات التهريب والترويج داخل البلاد وخارجها, لافتا إلى أن أجهزة الدولة تسعى إلى القضاء على المخدرات ضمن إطار المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) أعقب ذلك كلمة السفراء ألقاها نيابة عنهم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, حمد الله فيها على ما منَ به علينا من نعم جمة, وقال إن الجميع أتى في هذا الملتقى لنؤكد أننا سفراء للدين والوطن وخدمتهما في كل مجال من المجالات. وأوضح معاليه أن مصلحة حفظ العقل تأتي من أعظم المصالح والمقاصد الشرعية.وفي ختام الحفل قلد سمو أمير منطقة مكة المكرمة, معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ولاعب الهلال محمد الشلهوب وشاح وبطاقة سفير (نبراس) نظير الجهود التي بذلوها في وقاية المجتمع من أخطار المخدرات.