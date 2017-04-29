الفيصل يشكر الدفاع المدني والهلال الأحمر

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جدة – البلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شكره لرجال الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر في المنطقة نظير جهودهم في التعامل مع عدد من الحالات التي وقعت مؤخراً.وثمن سموه هذه الجهود في التعامل مع الحالات والحد من تفاقم المخاطر بعد توفيق الله ، مستشهداً سموه بسرعة التعامل مع الحريق الذي اندلع بناقلة النفط على طريق مكة – جدة السريع ، وإنقاذ فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر 4 أشخاص علقوا بصحراء قرب محافظة رنية.

يأتي شكر أمير منطقة مكة المكرمة للقطاعين بعد سرعة ودقة التعامل مع حالات حدثت مؤخراً في محافظات مختلفة في المنطقة كان من أبرزها حادثة ناقلة النفط على طريق مكة – التي كانت تحمل مواد بترولية سعة 33 طناً واشتعلت نتيجة حادث مروري، وتمت بحمد الله السيطرة على الحادث وإخماد النيران، والحيلولة دون انفجار الصهريج وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

أما الحالة الثانية فكانت في منطقة عرق سبيع برنية حيث تاه 4 أشخاص في الصحراء بعد أن علقت مركبتهم بالرمال، وتم بفضل الله إنقاذهم بعد 4 ساعات من البحث دون أن يصابوا بأذى.