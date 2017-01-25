الفيصل يعتمد عقوبات مالية ضد 9 معتدين على أراض حكومية

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جدة – البلاد

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من قرارات العقوبات المالية قدرت بــ 90 ألف ريال ، ضد 9 مُحدثين تعدوا على أراضٍ حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة .

وأوضح المتحدّث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن العقوبات جاءت استناداً للأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق العقوبات على المحدثين في الأراضي الحكومية والمتضمن مجازاة مدعي التملك بغرامات لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، والسجن من 15إلى 30 يوماً في حال تكرار التعدي.

وأشار إلى أن القرار الصادر تضمن الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية المُقّدر بــ 10 آلاف ضد كل محدث، وشمل 9 معتدين على أراض حكومية خلال الشهر الحالي، فيما تمّ إعفاء اثنين من المحدثين من أية عقوبات نظير تجاوبهم مع لجنة التعديات وإزالة ما أحدثوه.

يذكر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة استعادت بداية العام الحالي نحو 7.9 مليون متر مربع، تم التعدي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة.

وتأتي تلك الجهود إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الدائمة بمراقبة أملاك الدولة والحفاظ عليها من المعتدين، حيث استعادت إمارة المنطقة خلال الأعوام الماضية أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، تم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع التنمية عليها، وبذلك فإن منطقة مكة المكرمة تعد من أوائل المناطق في المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر.