الفيصل يعلن أسماء 10 فائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته واهتمامه ودعمه لكل مشروع ثقافي وفكري يسهم في رفع اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الداخلية والخارجية.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة ملتقى مكة الثقافي أمس بمقر الامارة في جدة، تميز الملتقى هذا العام بشعاره كيف نكون قدوة؟ والجهود التي بذلتها الجهات المشاركة لإنجاح هذا المشروع، لافتاً سموه إلى أن أسبوع مكة الثقافي الذي سينطلق الأحد القادم سيشهد عدة أنشطة وندوات، داعيا الجميع إلى الحضور والمشاركة خصوصا في الحفل الختامي الذي ستحتضنه مدينة الملك عبد الله الرياضية الأسبوع المقبل. بعد ذلك أعلن سموه أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي 1438هـ، حيث فازت 3 جهات بجائزة المبادرات المؤسسية التي بلغت 240 ألف ريال، شملت كل من مبادرة (صحتك تهمنا) والمقدمة من مديرية الشؤون الصحية بجدة، ومبادرة (أنا السعودي أنا قدوة) والمقدمة من جامعة الملك عبد العزيز، ومبادرة ” حقائق عن دقائق ” مقدمة من الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

وعن جائزة المبادرات الفردية، والتي بلغت 260 ألف ريال، فازت بالمركز الأول مبادرة منصة فنار التعليمية وهي مبادرة فردية في المجال التقني مقدمة من محمد بن ساطي الظاهري وهي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية غير هادفة للربح، تقدم شرحاً مبسطاً للمناهج الدراسية في نظام التعليم السعودي، وتعد تجربة تعليمية مبتكرة باستخدام الإنترنت، حيث يشارك في تقديم الدروس كل من لدية الرغبة من المعلمين المميزين والطلاب المتفوقين وفق آلية وضوابط منهجية في الاختيار والتحكم، وبطرق حديثة عصرية متجددة تجعل الطالب يحصل على أكثر من طريقة لشرح المادة الدراسية، وتحظى هذه القناة بملايين المشاهدات في العديد من الدروس وكثير من مناهج التعليم بالمملكة.

وفازت مبادرة أشكر ابطال الحد الجنوبي بدمك بالمركز الثاني، وهي مبادرة فردية في المجال الإنساني الاجتماعي، مقدمة من محمد البيشي، وعبد الرحمن السيالي، حيث تهدف لرفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل من خلال نشر ثقافة التبرع بالدم بشكل صحيح، وتجسير الوصول إلى أماكن التبرع بالدم بشكل سهل وميسر، وتفعيل حملات التبرع التطوعي بالدم وفق ضوابط وتكافل مع الجهات ذات العلاقة، والأهم من هذا دعم بنوك الدم بمشروع مستدام لتنظيم طلب التبرع بالدم من خلال موقع إلكتروني. فضلاً عن أن المبادرة تعد على المستوى التنفيذي من أكبر الحملات الوطنية للتبرع بالدم، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية كالقطاعات الصحية والجامعات والإدارات الأندية الرياضية ومؤسسات القطاع.

كما فازت بنفس المركز الثاني مكرر ، مبادرة أخوات الحد الجنوبي المقدمة من معدية بنت محمد العمري ، وهي مبادرة فردية إنسانية اجتماعية تمتاز بتركيزها على فئة النساء على وجه الخصوص ، وقد نفذت بالتعاون مع مختبر وبنك الدم بمستشفى القنفذة العام ، ومع الكلية الجامعية بالقنفذة ، حيث تستهدف نشر ثقافة الوعي بأهمية التبرع بالدم وطرق البحث عن المتبرعين وفق آلية معينة من خلال نظام التبرع والتعامل الإلكتروني ، ويكون موعد التبرع كل خميس بمستشفى القنفذة العام ، وقد تم تدشين الموقع الإلكتروني www.sapheno.com في 2017/1/1 م , والعمل على تطبيقي الأندرويد والآبل تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم في 2017/6/14 م . وفازت مبادرة ” استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتطوير تطبيقات تعّرف بمكة المكرمة إلى العالم ” بالمركز الثالث لجائزة المبادرات الفردية ، المقدمة من محمد بن عواض الزايدي ، و عبدالواحد محمد الزايدي ، وهي مبادرة تقنية علمية مميزة تهدف إلى إبداع وتطوير منصة وسائط تفاعلية عالية الجودة لمدينة مكة المكرمة ، وتوفير محتوى تفاعلي للتعريف بتاريخ وحضارة مكة المكرمة بشكل مبسط وممتع وجاذب ومؤثر، إضافة لخدمتها للمسلمين على وجه الخصوص في العالم الإسلامي ، حيث استخدم في تنفيذها كاميرات متطورة في مجال التصوير الثلاثي الأبعاد ، وإنتاج المحتوى لأكثر من ثلاثين موفقاً تاريخياً بمكة ، وإنتاج أول جولة بانوراميه افتراضية داخل الحرم الشريف ، وتوفير أكثر من ( 25 ) صورة ثلاثية الأبعاد لمواقع تاريخية بمكة مع ربط ذلك بالصوت ، علاوة على تطوير آليات العمل خلال عام 2017م من خلال إنتاج تطبيق واقع افتراضي مهيئ بالكامل للاستخدام في نظارات الواقع . وعن جائزة شخصية العام، والتي بلغت 300 ألف ريال، رأت اللجنة بعد التداول والمناقشة ترشيح كل من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ على بن سالم العبدلي، ومدير تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، ومحافظ القنفذة فضا بيّن البقمي، وذلك نظير جهودهم المميزة في تفعيل مشروع ” كيف نكون قدوة؟ ” لعام 1438 هـ. من جهة أخرى قدم أمين اللجنة الإشرافية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق، عرضا مرئيا أمام سمو أمير المنطقة والحضور، عن الحفل الختامي الذي سيقام بمشيئة الله يوم الأربعاء 21 شعبان الحالي. وأكد مارق أن الجميع قدم عملا مبدعا تمثل في المبادرات التي تم تنفيذها على أرض الواقع تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟ إلا أن ضوابط الملتقى التنافسية حتّمت علينا أن نختار الفائزين وفق معايير دقيقة ومدروسة، مشيرا إلى أن جوائز الإبداع التي اقرها سمو الأمير خضعت لعدة مراحل حتى وصلت الى الإعلان النهائي فمن مبادرات الجهات إلى الترشيح وصولا إلى التقييم. ولفت إلى أن أمانة الملتقى حددت آلية لترشيح المبادرات للجوائز، وذلك بأن تقوم كل جهة حكومية أو خاصة أو من الأفراد، بترشيح مبادرة واحدة فقط للدخول ضمن المنافسة على جوائز الفرع الذي تندرج تحته، وأن يتم ترشيحها من الجهة المشاركة نفسها، مبيناً أنه تم الإعلان عن المشاركة في الجائزة في كل وسائل الإعلام، فيما استخدمت وسائل التقنية في استقبال المبادرات وترشيحها.