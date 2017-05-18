الفيصل يكرم الشريف لجهوده في مكافحة المخدرات

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الرياض- البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس الأول، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبدالإله الشريف، وذلك لقاء جهوده في حماية ووقاية أبناء وشباب وطننا الغالي من ويلات المخدرات.

جاء ذلك خلال ملتقى سفراء نبراس الذي أقامته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، تحت شعار «الأدوار وحدود المسؤولية»؛ بهدف تسليط الضوء على الدور الشرعي، والأمني، والطبي، والإعلامي، والرياضي، في وقاية الشباب وحمايتهم من المخدرات، واستمرارا لتفعيل البرامج المعتمدة من المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس».

وعبّر الشريف عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته وتشريفه الملتقى.وقال : إن هذا التكريم بمثابة الوسام الذي أعتز به كثيراً ويدفعني لتقديم المزيد لهذا الوطن المعطاء من خلال المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس .