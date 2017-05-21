الفيصل يوجه بتكامل مجلس المنطقة والمجالس المحلية

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جدة – عبد الهادي المالكي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للتنمية مستشار أمير المنطقة المشرف على هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بعقد ورشة عمل اليوم الأحد لمناقشة “مجلس المنطقة والمجالس المحلية .. التكامل لتحقيق التنمية”.

وأوضح الدكتور الفالح أن الورشة تهدف لتطوير أداء المجالس المحلية ورفع مستوى التواصل والتنسيق فيما بينها، وتفعيل دورها لتكون رافداً لمجلس المنطقة ليسهم في دراسة واقتراح احتياجات المحافظات من المشاريع الخدمية، التنموية، اقتراح الأولويات، ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن المشاركين في ورشة العمل سيسعون لتحقيق العديد من الأهداف منها بناء آلية عمل مشتركة بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية، وتفعيل وتعزيز دور المخطط الإقليمي في مشاريع المنطقة التنموية، وتحفيز الاستثمار في المحافظات من خلال أبناء المحافظات من رجال الأعمال، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل بين المحافظات.

وبين أنه سيشارك في ورشة العمل أكثر من ٣٠٠ شخص يمثلون مجلس منطقة مكة المكرمة ومحافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية وهيئة تطوير المنطقة والغرف التجارية والجامعات بالمنطقة .

يذكر أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها التي تسعى الإمارة لإقامتها لتضم جميع المجالس المحلية بالمحافظات مع مسؤولي الأجهزة الحكومية للتحاور والتشاور المباشر لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمنطقة .