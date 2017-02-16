الفيصل يوجه بتنفيذ مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة

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مكة المكرمة – البلاد

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة ، بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لمشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة.

وأكد أمين عام هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن أمير المنطقة وجّه أيضا بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات للعمل على تنفيذ المشروع والرفع بتقارير دورية لسموه عن نسب الإنجاز في المشروع .

وأبان أن إجمالي قيمة مشروع النقل بالحافلات في العاصمة المقدسة تقدر بنحو 3.2 مليار ريال موزعة على 10 أعوام، بواقع 320 مليون ريال سنويا ، مخصصة لتوريد وتشغيل وصيانة حافلات النقل إضافة إلى تأهيل الطرق الخاصة بتنقل تلك الحافلات ، وإنشاء 450 محطة ومستودعات وورش صيانة وتنفيذ المسارات وبرامج التدريب والتأهيل.

وأوضح أن موافقة المقام السامي الكريم على مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة ، شملت اعتماد 3.2 مليار ريال للمرحلة الأولى ( الحافلات )

مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستنفذ ضمن برنامج زمني موزّع على (10) أعوام ، وسيبلغ إجمالي أطوال المسارات ما يقارب من 250 كم بما في ذلك إنشاء أكثر من (450) محطة تنزيل وتحميل موزعة على كافة أحياء ومناطق العاصمة المقدسة ،

كما سيشمل المشروع إنشاء مخازن وورش صيانة لهذه الحافلات مجهزة بكافة الإمكانيات والمرافق التي تحقق أداءا وتشغيلاً نوعياً لهذه الخدمة. ولفت الدكتور الفالح إلى أن خدمات النقل العام بالعاصمة المقدسة ستشمل أيضا تخصيص (12) مساراً باستخدام أسطول من الحافلات يبلغ عدده نحو (500) حافلة

وتشمل نوعين ؛حافلات النقل السريع حيث ستعمل على 5 مسارات وحافلات محلية ستغطي بقية المسارات السبعة لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستوعب المشروع توظيف 1500 مواطن وأن المرحلة الأولى تستهدف تغطية قرابة (50 %) من المناطق والأحياء السكنية بمكة المكرمة. وتوقع الدكتور الفالح أن يحقق المشروع في مرحلته الأولى إيراداً سنوياً للدولة يقدّر بنحو 50 مليون ريال.