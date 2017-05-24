الفيصل يوقع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بالمشاعر المقدسة

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة بمقر الإمارة في محافظة جدة أمس مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن طاهر بنتن، عدداً من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة في المشاعر المقدسة، .

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات خلال الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة برئاسة سموه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل .

واشملت الاتفاقيات السبع على إنشاء جسر لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات، ودورات مياه وبوابات وسياجات ومحطات إركاب، والتغطية الخرسانية لقناة التصريف ومنع تساقط الصخور، إضافة إلى منحنى التفاف للخلف عن طريق ترددية تركيا شرق جسر الملك فيصل، وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا وأوروبا بمزدلفة.

وتضمنت الاتفاقيات تعديل طرق نقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمزدلفة، وإضافة سور معدني على الحواجز الخرسانية وإزالة الإسفلت وتسوية ساحة بمزدلفة، وإنشاء حواجز خرسانية لفصل حركة المشاة، وأخيراً تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج أفريقيا الغير عربية في المصاطب العلوية بعرفات.

واستعرض الاجتماع برئاسة سمو الأمير خالد الفيصل توصيات الاجتماع السابق للجنة التنفيذية للهيئة، إلى جانب الموقف العام للمشاريع وأعمال مشروع إعمار مكة، ومستجدات مشروع النقل العام بمكة المكرمة، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.