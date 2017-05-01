الفيصل يُعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة

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جدة – أحمد الأحمدي

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة امس, أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة .

وقال سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدى إعلانه أسماء الفائزين, بمقر الإمارة في جدة ” أرفع الشكر والتقدير لقائد هذه الأمة ملك هذه البلاد المتفاني في خدمة دينه ووطنه, خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, الذي شجّعنا بأسلوبه المتميز, وطريقته المميزة في إدارة الأمور إلى أن نصل إلى المستوى الإداري الذي نرضاه للمنطقة وأهلها الذين يشرفني أن أصفهم بالمتميزين جميعا”, لافتاً الانتباه أن لرجال الأمن نصيب من الجائزة في الدورة الحالية . وأضاف سموه ” نُقدر ونُكرم ونحترم موقف رجال الأمن وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رجل الأمن الأول في هذه البلاد”.

وتابع الأمير خالد الفيصل ” من توفيق الله أن تكون مناسبة التميز هذه هي أول فعالية يُشاركنا فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ” , مؤكداً سموه أن المهمة أمامه ليست صعبة فلا صعوبة أمام مثله من الرجال . ووصف سموه أهالي منطقة مكة المكرمة بالمتميزين الذين يحتار الفكر في اختيار المتميز منهم, مقدماً الشكر للجنة التحكيم على جهودها ووقتها الذي أمضته في فرز واختيار المتميزين . بعد ذلك أعلن أمير منطقة مكة المكرمة أسماء الفائزين بفروع الجائزة التسعة, حيث فاز بجائزة التميز في مجال خدمات الحج والعمرة , اللجنة الأمنية بالحج , وذلك نظير ما حققته من مستويات متميزة من التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات ومنها : القطاعات العسكرية , والأمنية الممثلة في وزارات الداخلية, والدفاع, والحرس الوطني , ورئاسة الاستخبارات العامة, لتجويد الأداء , والخطط الأمنية بالحج مما أنعكس إيجاباً على نجاح موسم حج العام الماضي . وفازت شرطة منطقه مكة المكرمة, بالجائزة في فرع التميز الإداري, نظير الجهود المبذولة في سرعة إلقاء القبض على المطلوبين, والتعامل الإيجابي والسريع مع البلاغات الواردة للشرطة, مما حقق الأهداف المرجوة, ضمن إدارة عمل جادة ومميزة, فيما فاز بالجائزة في فرع التميز الثقافي مهرجان جدة التاريخية, نظير الجهود المتميزة والمبذولة تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً للمهرجان ومخرجاته, تحقيقاً لإثراء الثقافة والتراث مما أسهم في حراك ثقافي مميز في المنطقة . وبجائزة التميز في فرع التميز العمراني فازت شركة نسما القابضة للمقاولات, لإنجازها للمشاريع الريادية بالمنطقة, ضمن الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع وبمستويات فنية عالية وبخبرات وأيديٍ وطنية, وعن فرع التميز الاجتماعي فاز بالجائزة مناصفة كل من جمعية الوداد الخيرية, لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الأبوين , وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره , وكذلك جمعية المودة للتنمية الأسرية , نظير تميزها في تنفيذ برامج اجتماعية مستدامة لبناء الأسر والحفاظ عليها , والحد من نسب الطلاق من خلال توفير الاستقرار والأمان للأسرة والمجتمع .