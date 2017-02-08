الفيفا يختبر ملعب القادسية الرديف لاعتماده دوليا

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قام السيد باتريك مفتش الاتحاد الدولي لكرة القدم ‘الفيفا’ ” والسيد فرانك ميلومان مدير الإنتاج بشركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية، والسيد غسان غالب الشاطبي مدير تطوير الأعمال بشركة الرؤية الخضراء للنجلية الصناعية ،

وبحضور صالح السرحاني مدير مؤسسة الأصداف الوردية للمقاولات الشركة المنفذة للملعب الرديف للنادي بالراكة، و أحمد حصريم مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية أمس، بزيارة للملعب وإجراء اختبارات الفيفا، والتأكد من مطابقة الملعب لمواصفات “الفيفا”،

تمهيداً لاستخراج شهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” خاصة بالملعب، ليكون جاهزاً و مهيأ لاستقبال جميع المباريات الرسمية الدولية، والمحلية؛ وفقاً للمقاييس .