العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الفيفا يشيد بإنجاز الزعيم

0 تعليق 106 مشاهدة
الفيفا يشيد بإنجاز الزعيم
شارك عبر واتساب

جدة- البلاد
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الهلال، بعد التتويج بلقب دوري جميل للمحترفين. ونشر الحساب الرسمي لـ (فيفا) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صوراً من احتفالات لاعبي الهلال بكأس دوري جميل. وعلّق عليها بقوله: “لقطات من تتويج الهلال بلقب الدوري، تهانينا لنادي، وجماهير الهلال”. يذكر أن الهلال توج بلقب دوري جميل للمحترفين، عقب نهاية “الديربي” أمام النصر، والذي انتهى بخسارة الأخير بنتيجة (1-5). وحسم الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، فيما احتل الأهلي المركز الثاني بـ 55 نقطة، قبل النصر والاتحاد على الترتيب، ولهما نفس الرصيد بـ (52).

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق