الفيفا يفتح الباب لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 حتى اغسطس

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 بعدما رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أمريكا الشمالية تقدمت بعرض مشترك لتسريع العملية.

وفضل مجلس الفيفا يوم الثلاثاء ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الان لاستضافة الحدث الكروى الكبير في 2026 رغم تردد تقارير بأن المغرب قد ينضم للسباق.

وطالب القائمون على العرض الثلاثي المشترك دعم مساعيهم “بصورة مبدئية” ومنحهم فرصة لاعداد خطة مفصلة قبل الموافقة على الملف بصورة نهائية في 2018.

لكن مصدرا مطلعا قال إن هذا الطلب واجه معارضة من جانب بعض أعضاء مجلس الفيفا الذين يرون أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لاتاحة الفرصة أمام أي بدائل محتملة.

وتحرم السياسة الحالية للفيفا الاتحادات القارية التي نظمت كأس العالم في واحدة من اخر نسختين من المنافسة على تنظيم البطولة ما يستبعد أوروبا وآسيا من السباق.

وتستضيف روسيا كأس العالم 2018 بينما تنظم قطر البطولة عام 2022.

والفرصة متاحة للتقدم بعروض حتى 11 أغسطس اب المقبل على أن يتم اختيار مقر البطولة في الجمعية العمومية للفيفا التي يعقدها في موسكو في 2018.

وأضاف الفيفا في بيان أنه إذا لم توافق جمعيته العمومية على أي من العروض التي تقدم لها فإن الاتحادات من اسيا وأوروبا ستحصل على دعوة للتقدم بعروض.

ورغم ذلك فإن رفض عرض دول امريكا الشمالية سيكون مفاجأة كبيرة.

كما صوت الفيفا لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 فريقا ما يجعل هناك حاجة لمزيد من المنشآت لاستضافة المباريات التي زادت إلى 80 وفتحت الباب كذلك أمام ملفات مشتركة.

وتقترح الدول الثلاث من أمريكا الشمالية اقامة 60 مباراة في الولايات المتحدة بينما تستضيف المكسيك وكندا عشر مباريات لكل منها في الأدوار الأولى