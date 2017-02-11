القادسية يعاود استعداده للأهلي في كأس خادم الحرمين

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الدمام-البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس، بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس بعد نهاية مباراتهم السابقة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز القادسية 4-1 في دوري جميل للمحترفين؛ حيث ارتفع رصيد الفريق إلى 20 نقطة .

وابتدأ التدريب المسائي على الملعب الرئيسي بالنادي باجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، تلى ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ فأدت المجموعة التي شاركت المباراة تدريبات خفيفة و تفكيك عضلات، بينما خاض اللاعبون غير المشاركين تدريبات لياقية و قفز حواجز و سرعات مع مدرب اللياقة جيلرمي رودريجو،

واختتم التدريب بمناورة ودية على نصف الملعب، وذلك استعداداً للقاء الأهلي ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين القادم بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.