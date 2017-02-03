القادسية يفرمل الهلال والباطن يبصم على تراجع الاتفاق

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جدة ـ البلاد

خطف فريق القادسية تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الهلال 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم القادسية أولاً عن طريق إيز فرايدي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

شهدت المباراة طرد أحمد كرانشي لاعب القادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 41 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده لـ 17 نقطة في المركز العاشر.

وفي اللقاء الثاني واصل فريق الباطن صحوته محققا فوزه الثاني على التوالي بدوري جميل للمحترفين،

حيث كسب ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء ضمن ذات الدور حيث تقدم جورجي سانتوس للباطن بهدف في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميله تراباي اديسون الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السابع.