القادسية يكسب النصر في مباراة مثيرة .. وديربي القصيم رائدي

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جدة ـ البلاد

حقق فريق القادسية فوزاً مثيراً على منافسه النصر بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين في اللقاء الذي أحتضنه ملعب الامير سعود بن جلوي بالخبر . حيث كان التقدم من نصيب النصر عن طريق محمد السهلاوي في الدقيقة 13، عوض بها ركلة الجزاء التي اهدرها في الدقيقة السادسة.

لينجح القادسية في إدراك التعادل عن طريق لاعبه بيسمارك في الدقيقة 34، ليؤكد زميله نواف الصبحي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 42.، ليعزز القادسية تقدمه بهدف ثالث عن طريق حسن العمري في الدقيقة 50، قبل أن يقلص محمد عيد النتيجة للنصر بهدف ثان في الدقيقة 55.

هذا وقد شهدت المباراة عند الدقيقة 60 اصابة الحارس النصراوي حسين شيعان بعدما أجرى فريقه تبديلاته الثلاث ليضطر اللاعب محمد السهلاوي لاكمال المباراة كحارس مرمى الا أن النتيجة استمرت كما هي ليرفع القادسية رصيده لـ 16 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثالث.

ولحساب ذات الجولة حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة.

وتقدم الرائد بهدفين عن طريق اسماعيل بانجورا وعبدالكريم القحطاني في الدقيقتين 4 و 9 ، ثم أضاف بانجورا الهدف الثالث في الدقيقة 48 من ركلة جزاء ، ليعود التعاون ويسجل هدفين عن طريق أحمد الزين في الدقيقتين 52 و56 ، لتنتهي المباراة بفوز الرائد بثلاثية ترفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة عن التعاون الذي تراجع للمركز الثامن.