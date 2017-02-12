القادسية يواصل استعداده للأهلي

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس استعداداً لـلقاء الأهلي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس .

حيث احتوت الحصة التدريبية المسائية بالملعب الرئيسي للنادي على إحماء وتسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي جيرمي رودريجو، تلى ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية و التكنيكية تحت إشراف السيد أنجوس، واختتمت بمناورة ودية خفيفة بين اللاعبين، سبقها اجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب.

على صعيد آخر أعلنت إدارة النادي عن تذاكر مباراة الأهلي، وكشفت إدارة النادي عن أسعار التذاكر و نقاط البيع، كما سيتواصل البيع في ملعب المباراة مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.