العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القافلة الثانية لـ( وطن بلا مخالف ) بالمدينة

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القافلة الثانية لـ( وطن بلا مخالف ) بالمدينة
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المدينة المنورة -جازي الشريف

بتوجيهات مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الهشراني ، أطلقت شرطة المنطقة الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الاقامة للعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) والتي شارك بها جميع أفرع الامن العام . فقد قامت شرطة المنطقة ممثله بإدارة العلاقات العامة والاعلام بإطلاق القافلة التوعويه ( الثانية ) لهذه الحملة تجوب شوارع المدينة والأماكن العامة خلاف الأماكن التي سبق وأن تم زيارتها بالقافلة الأولى ، حيث قامت القافلة بتوزيع البروشرات التوعويه خلال سيرها وبث الرسائل التوعويه بمكبرات الصوت .

اشتملت الحملة على طبع الآلاف من مطويات التوعوية وتوزيعها وكذلك استغلال الشوارع العامة وتركيب عدد من اللوحات التوعوية.

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التصنيف: محليات

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