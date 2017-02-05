القبض على الجاني في فيديو (طعن التموينات)

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مكة ــ البلاد

أعلنت شرطة مكة المكرمة، أمس “السبت” القبض على المتهم بطعن مواطن في أحد محلات التموينات في حي الكعكية بمكة المكرمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة، العقيد دكتور، عاطي بن عطية القرشي، في تصريح صحفي، أن الجاني سعودي الجنسية، وفي العقد الثالث من العمر.

وأضاف القرشي أنه تم نقل المجنى عليه للمستشفى في حالة صحية مستقرة، وإحالة الجاني إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو الموثق لجريمة الطعن على نطاق واسع، والذي كشفت فيه كاميرا المراقبة تساقط دماء المجني عليه في المحل، وهروبه من الجاني.