القبض على شابين يسرقان المارة تحت تهديد السلاح بالرياض

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ألقت شرطة الرياض، القبض على شابين سعوديين، أقدما على إيقاف المارة ودخول منازل المقيمين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم، حيث قدرت سرقاتهم بنحو 100 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، إن الإجراءات البحثية أكدت تورط شخصين

بالوقوف خلف عدد من حوادث السرقات تحت تهديد السلاح

وأكد أنه جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.