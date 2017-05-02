القبض على 1628 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال وترويج المخدرات

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أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية القبض على (1628) ألف وستمائة وثمانية وعشرين متهماً منهم (589) سعودياً بالإضافة إلى (1039) متهماً من (41) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد المتحدث الأمني في بيان له أن عمليات القبض تلك ، جرت خلال الأشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة) من العام الحالي 1438هـ وذلك في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

وأشار إلي أن رجال الأمن واجهوا خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (16) ستة عشر رجل أمن، ومقتل (5) خمسة وإصابة (14) أربعة عشر من مهربي ومروجي المخدرات.

وقال “بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ( 859ر429ر21 ) واحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون قرص إمفيتامين (كبتاجون) ، بالإضافة إلي ( 19 ) تسعة عشر طناً، و( 612 ) كيلو جراما من الحشيش المخدر بجانب( 12 ) اثنا عشر كيلو، و( 932 ) تسعمائة واثنان وثلاثون جراما، من الهيروين الخام فضلاً عن ضبط ( 218 ) مائتان وثمانية عشر كيلو و( 948 ) تسعمائة وثمانية وأربعون جراماً من الكوكايين المخدر و ( 22 ) اثنان وعشرون كيلو و( 938 ) تسعمائة وثمانية وثلاثون جراماً من الشبو المخدر ، كما تم ضبط ( 189ر427ر1 ) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ومائة وتسعة وثمانون قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

وأضاف: تم ضبط ” ( 5468 ) خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وستون سلاحا متنوعا، و( 100ر14 ) أربعة عشر ألفاً ومائة طلقة حية متنوعة ، بالإضافة إلي ضبط مبالغ نقدية بلغ إجماليها ( 684ر822ر43 ) ثلاثة وأربعين مليونا وثمانمائة وإثنين وعشرين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريالا.

وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، وترويجها فيها، وتعقب العناصر المتورطة في ذلك للقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية، والتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة لاستباق المخططات الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات.